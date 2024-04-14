Редкую патологию обнаружили у пациентки в ОКБ №2

Врач-кардиолог тюменской Областной клинической больницы №2 помогла обнаружить у 38-летней женщины редкую патологию. Пациентка пришла с жалобами на головную боль в затылочной области, тошноту, вздутие живота и периодические отеки нижних конечностей. Осмотр и исследования не выявили хирургических патологий. Настораживали высокие показатели систолического артериального давления - 160 мм.рт.ст, которое, по словам женщины в течении суток могло повышаться до 260 мм.рт.ст. Было принято решение о госпитализации пациентки в кардиологическое отделение ОКБ №2, сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).

"Оказалось, что ранее женщину несколько раз госпитализировали в другую больницу на фоне повышенного давления, но лечение было не эффективным. Приняла решение о дообследовании пациентки для выявления истинной причины гипертонии с предельно высокими показателями", - рассказала врач-кардиолог ОКБ №2 Анастасия Помигалова.

Врачам удалось выявить опухолевое новообразование надпочечников. С большой вероятностью такая опухоль могла провоцировать вторичную артериальную гипертензию, а значит и высокие показатели артериального давления.

"Совместно с эндокринологами нам удалось скорректировать лечение по кардиологическому профилю и добиться отличных показателей. Удалось снизить систолическое артериальное давление до нормы 130 мм.рт.ст и тем самым его стабилизировать на постоянной основе", - рассказала врач