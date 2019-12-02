В Тюмени мужчина выпал из многоэтажки

15:00 02 декабря 2019
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В областном центре проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Тело без признаков жизни было найдено вчера, 1 декабря, под окнами жилого дома на улице Энергостроителей.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна лестничного пролета, расположенного между восьмым и девятым этажами, сообщает СУ СКР по Тюменской области. В ходе проверки следователи установят причины, которые могли привести к трагедии.

Теги: падение , проверка
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