В Тюмени мужчина выпал из многоэтажки

В областном центре проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Тело без признаков жизни было найдено вчера, 1 декабря, под окнами жилого дома на улице Энергостроителей.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна лестничного пролета, расположенного между восьмым и девятым этажами, сообщает СУ СКР по Тюменской области. В ходе проверки следователи установят причины, которые могли привести к трагедии.