В Тюмени расследуют гибель мужчины на улице Геологоразведчиков

17:12 11 декабря 2019
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В Тюмени проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины.

Сегодня, 11 декабря, его тело с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено по улице Геологоразведчиков, 46, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области.

В ходе доследственной проверки будут установлены причины и условия, которые могли привести к трагедии.

Теги: гибель , падение , проверка
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