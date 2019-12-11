В Тюмени расследуют гибель мужчины на улице Геологоразведчиков

В Тюмени проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины.
Сегодня, 11 декабря, его тело с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено по улице Геологоразведчиков, 46, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области.
В ходе доследственной проверки будут установлены причины и условия, которые могли привести к трагедии.
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