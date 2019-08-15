В Тюмени идет проверка по факту гибели крановщицы

15:44 15 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В областном центре организована доследственная проверка по факту смерти машинистки башенного крана.

Сегодня, 15 августа, около 11 часов на улице Муравленко в кабине башенного крана было найдено тело 58-летней женщины.

"По предварительным данным, машинист башенного крана, находясь на рабочем месте, умерла от сердечного приступа", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Теги: проверки , смерть на производстве
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