В Тюмени идет проверка по факту гибели крановщицы

В областном центре организована доследственная проверка по факту смерти машинистки башенного крана.

Сегодня, 15 августа, около 11 часов на улице Муравленко в кабине башенного крана было найдено тело 58-летней женщины.

"По предварительным данным, машинист башенного крана, находясь на рабочем месте, умерла от сердечного приступа", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.