Прокуратура не нашла в школе Ялуторовска тараканов и грызунов, но выявила другие нарушения

17:17 13 марта 2025
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прокуратура провела проверку по публикациям о грызунах и насекомых в школе №4 Ялуторовска и не нашла подтверждения этим фактам даже в виде следов их пребывания. Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки в школе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения несовершеннолетних.

Как сообщили в облпрокуратуре, выявлены факты ненадлежащей уборки классов и помещений образовательного учреждения, нарушения правил хранения уборочного инвентаря, несоответствия маркировки мебели в учебных классах. В отношении директора школы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений поставлены прокуратурой на контроль.

Теги: проверки , прокуратура , школы , Ялуторовск
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