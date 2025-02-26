В Голышманово выявили взяточничество в рядах автоинспекторов

13:04 26 февраля 2025
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Оперативниками Тюменской области выявлен факт противоправных действий сотрудников дорожно-патрульной службы МО МВД России "Голышмановский". По предварительной информации, полицейские получили денежное вознаграждение за непривлечение водителей к административной ответственности.

"По данным фактам руководством УМВД России по Тюменской области назначена служебная проверка. При подтверждении вины указанных лиц, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности", - указано на сайте облполиции.

Теги: ГИБДД Тюменской области , полиция , проверки
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