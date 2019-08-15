На тюменского пенсионера, кидавшегося в полицию ножом и банками с вареньем, завели уголовное дело

В Тюмени 77-летний мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина, который ранил своего соседа, продолжал вести себя агрессивно и после того, как приехала полиция.

Инцидент произошел в доме по улице Коммунаров вчера, 14 августа. Пенсионер поссорился с соседом и ранил его в ногу. Потерпевший вызвал полицию. Прибывшие полицейские взломали дверь в квартире пенсионера и попытались его успокоить. В ответ пенсионер бросил в них ножом, а затем кинул несколько банок с вареньем. Сотрудники полиции не пострадали, так как были защищены щитами.

На мужчину завели уголовное дело.