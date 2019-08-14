На тюменца завели уголовное дело за разбитую остановку

В Тюмени в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что неизвестный разбил стекло остановочного комплекса. Злоумышленник был задержан.
Как оказалось, 28-летний тюменец с друзьями распивал алкогольные напитки. На остановке он несколько раз ударил кулаком по стеклу, разбив рекламный монитор.
"Своими противоправными действиями подозреваемый решил привлечь внимание товарищей. Сумма причиненного ущерба устанавливается", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Статья предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до одного года либо арест на срок до трех месяцев.
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