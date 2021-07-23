В Тобольске полиция задержала 13-летних кладбищенских вандалов

В тобольскую полицию обратились несколько местных жителей, которые сообщили, что неизвестные повредили надгробия на одном из местных кладбищ.

Полицейские выяснили, что незадолго до случившегося рядом с кладбищем видели двух молодых людей. Удалось установить личности подозреваемых, ими оказались двое подростков 2008 года рождения. Молодых людей задержали.

Один из подростков признался в содеянном и рассказал, что они с другом отправились к реке и решили срезать дорогу через погост. На кладбище подросток начал сталкивать памятники и кресты на землю.

"Свой поступок молодой человек объяснят хулиганскими побуждениями и уверяет, что не хотел оскорбить память умерших", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей ребенка к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".