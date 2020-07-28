В Ишиме задержали кладбищенского вандала

Изображение: видео пресс-службы УМВД России по Тюменской области

В Ишиме на городском кладбище неизвестный в ночное время осквернил семь могил. По подозрению в преступлении полицией был задержан местный житель 1997 года рождения.

"Молодой человек признался в содеянном и рассказал правоохранителям, что несколько раз приходил на кладбище в поисках сигарет. В очередной раз не найдя желаемого, мужчина вышел из себя и стал пинать памятники и ломать надгробные кресты", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Статья предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ либо ареста на срок до трех месяцев.