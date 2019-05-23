В Заводоуковске мужчина разбил окна в администрации, военкомате и поликлинике

Вчера, 22 мая, в полицию Заводоуковска поступило сообщение о том, что некто разбил окна в четырех городских учреждениях. От рук вандала пострадали администрация, военный комиссариат, поликлиника и управление социальной защиты.

По подозрению в преступлении полицией, изучившей записи с видеокамер, был задержан 34-летний ранее судимый местный житель.

Как оказалось в тот день мужчина вернулся в Заводоуковск из пригорода, где выпивал со знакомыми.

"Он сказал, что находился в подавленном состоянии и этим объяснил свои дальнейшие действия. У подозреваемого возникло чувство обиды в отношении представителей учреждений, которые, как он посчитал, виноваты в его жизненных неурядицах. В отместку он разбил окна в этих организациях", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ "Вандализм". Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям и уточняется сумма ущерба.