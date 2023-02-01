В Тюмени восстановили надпись на арке в сквере Победы

В тюменском сквере Победы привели в порядок арку-звезду, с которой недавно пьяные вандалы сорвали часть надписи.

23 января 18- и 20-летние тюменцы повредили арку, материальный ущерб был оценен в 60 тыс. рублей. Вину в содеянном они признали, раскаялись и ущерб возместили, теперь находятся под домашним арестом, так как возбуждено уголовное дело п. "а" ч.2 ст. 243.3 УК РФ.

"Подрядная организация ИП Поминов, с которой, проведя конкурсные процедуры, Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа заключила контракт, изготовила новые элементы и вернула полное название – "Сквер Победы". В управе ВАО предполагали, что ремонт конструкции начнется в первой декаде февраля, однако все удалось сделать гораздо раньше", - пояснили в администрации города.