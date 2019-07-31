Пьяный тюменец пытался угнать три машины, но был задержан

Сегодня в Тюмени около пяти утра автоинспекторы задержали мужчину, который на улице Холодильной разбивал окна автомобилей, проникал внутрь и пытался их угнать.

Угонщика, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, застал сотрудник коммунальной службы и сообщил о происходящем владельцу одного из поврежденных автомобилей. Было установлено, что 30-летний тюменец подручными средствами разбил стекла трех автомобилей "ВАЗ" девятой модели, пробирался в салоны, выдергивал провода из замков зажигания и скручивал их, пытаясь завести автомобиль и совершить угон.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.166 УК РФ, она предусматривает до десяти лет лишения свободы.