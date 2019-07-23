Тюменец укатил чужой мотоцикл и уснул рядом с ним

В Тюмени в полицию обратился местный житель, который заявил, что у него угнали мотоцикл. Как оказалось, скрыться далеко злоумышленнику не удалось.

Тюменец приехал на своем мотоцикле на территорию строительного объекта на улице Иркутской, где работал. Там он решил переночевать, чтобы ранним утром доделать необходимые работы. Водитель мотоцикла расположился в машине напарника, а транспорт оставил рядом. Наутро мотоцикла на месте не оказалось.

Выяснилось, что той ночью транспорт приметил нетрезвый прохожий. Он не сумел завести мотоцикл и вручную катил его около полукилометра. Затем мужчина утомился, прилег и уснул рядом с мотоциклом. После пробуждения злоумышленник опять пытался завести угнанный транспорт с помощью отвертки, однако был замечен полицейскими.

Мужчина рассказал, что хотел прокатиться на мотоцикле. Транспорт вернули законному владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.