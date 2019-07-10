На северной трассе затруднено движение из-за столкновения большегрузов

На 236-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись два попутных большегруза. Водителя одного из автомобилей зажало в кабине, его деблокировали с помощью специального инструмента спасатели. От госпитализации мужчина отказался, помощь ему оказана на месте.

Движение транспорта на этом участке федеральной автодороги по мосту через реку Иртыш осуществляется в реверсивном движении. С обеих сторон наблюдаются затруднения. На месте ДТП работают автоинспекторы, сообщает областная Госавтоинспекция.