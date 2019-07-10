На северной трассе затруднено движение из-за столкновения большегрузов

12:15 10 июля 2019
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static.mvd.ru
| Фото: static.mvd.ru

На 236-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись два попутных большегруза. Водителя одного из автомобилей зажало в кабине, его деблокировали с помощью специального инструмента спасатели. От госпитализации мужчина отказался, помощь ему оказана на месте.

Движение транспорта на этом участке федеральной автодороги по мосту через реку Иртыш осуществляется в реверсивном движении. С обеих сторон наблюдаются затруднения. На месте ДТП работают автоинспекторы, сообщает областная Госавтоинспекция.

Теги: ДТП , пробки , федеральная трасса
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