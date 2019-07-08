Тюменец заманил сожительницу в лес и убил ради автомобиля

В Тюмени 33-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве сожительницы. Женщина числилась пропавшей без вести, а потом выяснилось, что сожитель убил ее из корыстных побуждений.

4 июля сестра тюменки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о ее безвестном исчезновении. В последний раз 43-летняя женщина выходила с сестрой на связь 28 июня. Как оказалось, с тюменкой жестоко расправился собственный сожитель. Мужчина разработал план убийства, чтобы завладеть машиной женщины.

Он предложил ей поехать в Казанский район — якобы для того, чтобы познакомиться с его родственниками. В пути он предложил женщине заехать в лес в Ишимском районе, сказал, что покажет красивые места. Там в салоне машины он задушил сожительницу заранее приготовленной веревкой. Ее тело он прикрыл травой и скрылся на ее автомобиле.

"В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем назначен комплекс экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.