Тюменка ранила возлюбленного, который хвалился перед ее подругой

10:01 18 июня 2019
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В Тюмени мужчина пострадал от рук своей сожительницы. 45-летняя женщина была задержана.

Пара распивала спиртное дома вместе с подругой тюменки. Во время общения мужчина начал хвалить себя перед гостьей, что возмутило его возлюбленную. Женщина потребовала объяснить, для чего мужчина привлекает к себе внимание.

Между парой завязалось ссора, женщина взяла кухонный нож и ударила им сожителя в бедро. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Теги: ранение
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