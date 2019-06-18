Тюменка ранила возлюбленного, который хвалился перед ее подругой

В Тюмени мужчина пострадал от рук своей сожительницы. 45-летняя женщина была задержана.
Пара распивала спиртное дома вместе с подругой тюменки. Во время общения мужчина начал хвалить себя перед гостьей, что возмутило его возлюбленную. Женщина потребовала объяснить, для чего мужчина привлекает к себе внимание.
Между парой завязалось ссора, женщина взяла кухонный нож и ударила им сожителя в бедро. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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