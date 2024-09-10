Тюменская прокуратура помогла участнику СВО получить 1 млн рублей за ранение

В Тюмени после вмешательства прокуратуры участнику СВО предоставлена единовременная денежная выплата в размере 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурорская проверка проведена по обращению матери участника СВО в связи с отказом в предоставлении ему единовременной денежной выплаты.

Как пояснили в прокуратуре, бойцу отказали в региональной выплате при получении ранения из-за отсутствия сведений о регистрации по месту жительства в городе Тюмени на дату начала участия в специальной военной операции. Прокурорской проверкой установлено, что до призыва на военную службу и заключения контракта мужчина жил и работал в Тюмени. После лечения он вернулся в зону спецоперации.

"Прокурор округа обратился в суд с заявлением об установлении факта проживания сына заявителя на территории Тюменской области на дату начала участия в специальной военной операции. Ленинский районный суд г. Тюмень удовлетворил требования надзорного ведомства. В результате прокурорского вмешательства участник СВО получил единовременную выплату в размере 1 млн рублей", - указано в сообщении.