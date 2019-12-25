Тюменец с ножом напал на соседа, рисовавшего признания на автомобилях

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении 54-летнего мужчины, несколько раз ранившего ножом соседа.

Конфликт произошел между тюменцами, живущими в одном доме по улице Сперанского. Мужчины встретились во дворе, один из них, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил впечатлить свою спутницу и начал рисовать для нее любовные послания на чужих автомобилях, припорошенных снегом.

Происходящее возмутило соседа, который тоже был пьян. Между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый поднялся к себе домой за ножом, вернулся, несколько раз ударил им соседа и скрылся. Пострадавший мужчина сумел добраться до своей квартиры,ему вызвали скорую помощь.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".