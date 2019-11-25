Ялуторовчанка ранила мужчину ножом за замечание по поводу супа

В Ялуторовске уголовным делом обернулась ссора между двумя местными жителями.

Женщина пришла в гости к бывшему мужу, они распивали спиртное. Гостья приготовила мужчине суп, который ему показался пересоленным. Он в грубой форме высказал свою претензию, тогда женщина схватила нож, ударила его в плечо и убежала. Мужчине понадобилась помощь медиков.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.в ч.2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Как оказалось, 45-летняя ялуторовчанка уже привлекалась к уголовной ответственности.