Тюменка ранила ножом соседку, которая пожаловалась на шум

В Тюмени полиция задержала 22-летнюю девушку, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью соседки.
В день происшествия между женщинами случился конфликт. Потерпевшая, находясь в нетрезвом состоянии, пришла к соседке и потребовала тишины. Она сказала, что дети девушки очень сильно кричат.
"Подозреваемая долго не открывала дверь, после чего вышла с ножом. Девушка нанесла потерпевшей ранение в живот", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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