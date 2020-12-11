Тюменка ранила ножом соседку, которая пожаловалась на шум

В Тюмени полиция задержала 22-летнюю девушку, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью соседки.

В день происшествия между женщинами случился конфликт. Потерпевшая, находясь в нетрезвом состоянии, пришла к соседке и потребовала тишины. Она сказала, что дети девушки очень сильно кричат.

"Подозреваемая долго не открывала дверь, после чего вышла с ножом. Девушка нанесла потерпевшей ранение в живот", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".