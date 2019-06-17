Жительница Тюменской области едва не подожгла гостью

В Ишиме в полицию обратилась женщина, которая едва не пострадала от рук знакомой.

Вместе со своим сожителем они пришли к ней в гости, общение перешло в конфликт на почве ревности. Хозяйка дома, угрожая гостье расправой, облила ее жидкостью для розжига и собиралась поджечь. В ссору вмешался сожитель и предотвратил трагедию.

В отношении 30-летней ранее судимой женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством". Ей грозит до двух лет лишения свободы.