В Тобольске за угрозу убийством ветерану СВО задержали жителя Тольятти

46-летний вахтовик из Тольятти задержан в Тобольске по делу о покушении на убийство после того, как в соцсетях появилось видео, в котором он, находясь за рулем автомобиля, с угрозами приставляет к виску пассажира пистолет.

В резонансом видео водитель заявляет, что готов убивать тех, кто участвует в спецоперации, в комментарии к посту сообщается, что пассажиры - ветеран СВО и его сестра - сели в автомобиль у одного из заведений Тобольска.

В правоохранительных органах пояснили, что инцидент произошел в ночь на 14 ноября, водитель сам пригласил пассажиров в свою машину, а после угрожал травматическим пистолетом, заявлял об убийстве. В ближайшее время ему предъявят обвинение и суд решит вопрос об аресте.