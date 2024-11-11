Тюменца будут судить за пьяную езду на самокате

В Тюмени перед судом предстанет 31-летний мужчина, он обвиняется в повторной езде в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщает облпрокуратура.

По версии дознания, утром 9 августа 2024 года обвиняемый в алкогольном опьянении на электросамокате KUGOO KIRIN, выезжая из двора жилого дома, въехал в автомобиль GEELY. В результате ДТП обвиняемый серьезно травмировал ногу и был госпитализирован.

"Мужчина не имеет водительского удостоверения, ранее в мае 2024 года привлекался к административной ответственности за "пьяное" вождение, не имея права управления транспортным средством. На электросамокат наложен арест. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу", - пишет прокуратура.

Максимальное наказание по инкриминируемой нарушителю ПДД статье - до 2 лет лишения свободы.