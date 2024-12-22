Тюменцы потратили более 500 млрд рублей в магазинах

С января по октябрь 2024 года жители Тюменской области потратили в магазинах более 537,7 млрд рублей. Прирост составил 110,3 % к данным прошлого года, приводит данные Тюменьстат.

Пиковое значение оборота розничной торговли пришлось на октябрь – 57 млрд рублей, что больше на 2,1 млрд рублей даже трат в предновогодний декабрь 2023 г. Меньше всего покупок жители региона совершили в январе – 49,5 млрд рублей.

В целом показатель за 10 месяцев постепенно снижается: в январе он был на уровне 122,6 % и постепенно снизился до 102,5 %, - сообщает Тюменская линия.