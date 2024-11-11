Жителя Тюменской области приговорили к 7 годам колонии за развращение подростка

Абатский районный суд признал 41-летнего мужчину виновным в развратных действиях и сексе с 13-летней девочкой (ч. 2 ст. 135 УК РФ, ч. 3 ст. 134 УК РФ), с которой он познакомился в чате знакомств в WhatsApp, сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Установлено, что из переписки подсудимый знал, что девочке 12 лет. Как-то она сообщила, что у неё сломан телефон, и он пообещал при встрече подарить ей новый. В феврале 2023 года мужчина позвонил ей и поздравил с 13-летием, и в этом же месяце пригласил на свой день рождения к себе домой - девушка приняла приглашение, желая получить обещанный подарок. Тогда и было совершено преступление.

В судебном заседании мужчина признал вину только в развратных действиях, в остальном, по его словам, потерпевшая его оговорила, так как он отказался дать ей денег. По делу заявлен гражданский иск.

Суд, исследовав доказательства по делу, по совокупности преступлений назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора в интересах несовершеннолетней потерпевшей о компенсации причинённого морального вреда в размере 100 тысяч рублей.