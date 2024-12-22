Стали известны самые востребованные профессии в Тюменской области

По данным на 1 декабря, в регионе открыто более 22,1 тысячи вакансий. В списке департамента труда и занятости Тюменской области 157 рабочих специальностей и 200 профессий служащих.

В регионе требуется 1 тыс. 842 монтажника технологических трубопроводов, работникам предлагают зарплату до 93 тыс. 200 рублей в месяц. Еще больше – до 161 тыс. 939 рублей – смогут зарабатывать стрелки, нужно 219 специалистов.

Работу могут найти 1 тыс. 172 водителя автомобиля с зарплатой до 54 тыс. 476 рублей. И 132 тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства – 59 тыс. 190 рублей.

Организации примут 967 электрогазосварщиков с заработком до 65 тыс. 847 рублей; 357 инженеров (56 тыс. 82 руб.), 128 стропальщиков (56 тыс. 305 рублей).

Образовательные организации готовы трудоустроить 240 учителей с зарплатой до 38 тыс. 612 рублей, 166 воспитателей с зарплатой до 36 тыс. 743 рублей.

Работодателям нужны 692 специалиста разного профиля (заработок - до 36 тыс. 845 рублей), 163 бухгалтера (до 37 тыс. 798 рублей), 110 инспекторов (38 тыс. 358 рублей).

Также в регионе найдут работу 308 поваров (до 34 тыс. 526 руб.), 274 продавца-кассира (до 35 тыс. 319 руб.).

В Тюменской области нужны рабочие руки. В частности, открыто 667 вакансий для подсобных рабочих (до 29 тыс. 986 руб.), 334 – для рабочих по благоустройству населенных пунктов (до 22 тыс. 544 руб.), 411 – для уборщиков производственных и служебных помещений (до 24 тыс. 583 руб.), 159 дворников (до 23 тыс. 200 руб.), - сообщает Вслух.ру.