Уголовное дело после драки школьниц возбудили в Тюмени

09:54 12 ноября 2024
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств конфликта между подростками, произошедшего в Тюмени на улице у одной из школ Тюмени.

Накануне в сети появилось видео, где девушки-подростки во дворе школы нападают на 15-летнюю сверстницу, дергают ее за волосы, затем одна из них валит потерпевшую на землю и наносит кулаком несколько ударов по ее голове.  

"С целью установления всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - указано в сообщении СК РФ.

В пабликах отмечается, что драка произошла в начале ноября. Прокуратура и полиция в понедельник по данному факту начали свои проверки.

Теги: драка , СКР , уголовное дело , школы
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