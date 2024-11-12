Уголовное дело после драки школьниц возбудили в Тюмени

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств конфликта между подростками, произошедшего в Тюмени на улице у одной из школ Тюмени.

Накануне в сети появилось видео, где девушки-подростки во дворе школы нападают на 15-летнюю сверстницу, дергают ее за волосы, затем одна из них валит потерпевшую на землю и наносит кулаком несколько ударов по ее голове.

"С целью установления всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - указано в сообщении СК РФ.

В пабликах отмечается, что драка произошла в начале ноября. Прокуратура и полиция в понедельник по данному факту начали свои проверки.