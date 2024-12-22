Обращения за услугами Росреестра в электронном виде имеют ряд преимуществ

Все услуги Росреестра переведены в электронный формат, что значительно упрощает возможность взаимодействия с ведомством и сокращает сроки оказания услуг.

Начиная с 2020 года регистрация электронной ипотеки возросла в 2,2 раза и составила по итогам ноября текущего года 88,6%; по электронным ДДУ - в 1,4 раза (96,85%); в 1,9 раза возросло число регистрации ипотек в рамках программы "Ипотека за 24 часа", 96,8% таких сделок регистрируется менее, чем за сутки.

Сегодня средний фактический срок государственной регистрации прав в электронном виде составляет 0,6 дня, государственного кадастрового учета – 1,1 дня, - сообщает Мегатюмень.