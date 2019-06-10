Тюменский угонщик сказал, что просто хотел исполнить свою мечту

16:35 10 июня 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени задержали нетрезвого угонщика. В отношении 29-летнего местного жителя, мечтавшего прокатиться на дорогой машине, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в одном из дачных товариществ. Пьяный тюменец заметил припаркованный автомобиль Mazda CX-7, хозяин которого оставил его заведенным и зашел на пару минут домой.

Мужчина сел в автомобиль и попытался скрыться, но его задержала полиция. В отделе полиции безработный тюменец пояснил, что никогда не ездил на дорогостоящем авто и решил исполнить свою мечту. За неправомерное завладение автотранспортом ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги: пьяные водители , угон
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