В Тобольске конфликт между посетителями кафе закончился убийством

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В убийстве знакомого обвиняется 41-летний тоболяк. Инцидент произошел 2 июня у одного из кафе Тобольска.

Между двумя посетителями заведения произошел конфликт. Один из них, желая отомстить приятелю, съездил домой за ножом и вернулся к кафе. На улице между ними завязалась драка, один из мужчин ударил другого два раза ножом в грудь. Последний скончался по дороге в больницу. Ранивший его мужчина скрылся с места преступления и по дороге выбросил нож. В отношении тоболяка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".