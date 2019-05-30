Угнанный у тюменца Jaguar два года прятали в гараже

В Челябинской области задержали мужчину, который угнал автомобиль в деревне Патрушево Тюменского района еще два года назад. Все это время Jaguar стоимостью 4,5 млн рублей простаивал в гараже угонщика.

В день кражи машина была открыта, а ключи от нее и личные вещи владельца лежали в салоне. Этим воспользовался 35-летний мужчина. Угнанная машина была спрятана в гараже и не использовалась по назначению.

"Похищенное транспортное средство изъято и возвращено владельцу. Злоумышленник находится под арестом. Установлена его причастность к совершению аналогичных преступлений", — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.