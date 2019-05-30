На дорогах Тюмени за два дня пострадали три ребенка

Дети стали участниками ДТП и получили травмы, перебегая дорогу в неположенном месте и катаясь на велосипеде. Г

28 мая днем на улица Тульской, 11 мама с 8-летней дочкой переходили улицу вне пешеходного перехода и были сбиты автомобилем, двигавшимся задним ходом, Обстоятельства аварии выясняются. 46-летняя женщина и девочка травмированы.

В этот же день около полудня на улице Одесской, 44 столкнулись заезжавший во двор автомобиль и выезжающий из вора 11-летний велосипедист, выезжающий из двора. У мальчика ушиб бедра.

29 мая вечером на улице Федорова, легковой автомобиль сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте 10-летнего пешехода. . Ребенок госпитализирован, обстоятельства происшествия выясняются.

ГИБДД рекомендует родителям повторить с детьми правила дорожной безопасности на улицах и во дворах, так как в летнее время аварийность перемечается в дворовые территории и жилые зоны. Пройдите с детьми их обычные маршруты с соблюдением ПДД, объясните, где можно играть и кататься на велосипеде. От этого зависят здоровье и жизнь детей, общаются автоинспекторы к житеям города.