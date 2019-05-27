Работники аэропорта вытащили алкоголь у тюменца из багажа

14:49 27 мая 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

Житель Тюмени обратился в транспортную полицию с заявлением о краже алкоголя из его багажа. Мужчина рассказал, что при посадке на рейс в аэропорту Казань он сдал в багаж чемодан, где лежали две бутылки алкоголя стоимостью 4,5 тысяч рублей. В аэропорту Рощино Тюмени крепких напитков в чемодане уже не оказалось.

"Были установлены лица, причастные к краже алкоголя. Ими оказались двое работников аэропорта Казань, которые при загрузке багажа похитили из чемодана две бутылки виски. Молодые люди признали свою вину и рассказали, что алкоголь похитили для личного употребления", — сообщили в пресс-службе Тюменского Линейного отдела МВД России на транспорте.

В отношении работников казанского аэропорта возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги: алкоголь , аэропорт , кража
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2019