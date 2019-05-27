Работники аэропорта вытащили алкоголь у тюменца из багажа

Житель Тюмени обратился в транспортную полицию с заявлением о краже алкоголя из его багажа. Мужчина рассказал, что при посадке на рейс в аэропорту Казань он сдал в багаж чемодан, где лежали две бутылки алкоголя стоимостью 4,5 тысяч рублей. В аэропорту Рощино Тюмени крепких напитков в чемодане уже не оказалось.

"Были установлены лица, причастные к краже алкоголя. Ими оказались двое работников аэропорта Казань, которые при загрузке багажа похитили из чемодана две бутылки виски. Молодые люди признали свою вину и рассказали, что алкоголь похитили для личного употребления", — сообщили в пресс-службе Тюменского Линейного отдела МВД России на транспорте.

В отношении работников казанского аэропорта возбуждено уголовное дело по статье "Кража".