Отмечал увольнение: в Тюмени двойное ДТП произошло из-за пьяного водителя

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени дорожную аварию на улице 50 лет Октября, 111 спровоцировал нетрезвый автомобилист вчера вечером. Там столкнулись автомобили Ford Explorer и "МАЗ". От удара одну из машин откинуло на "ВАЗ-21093".

"По предварительным данным, причиной ДТП послужило превышение скорости водителем Ford. 43-летний водитель Ford находился в состоянии алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 1,23 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобилист пояснил, что отмечал свое увольнение с работы", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.