Водитель отправится в колонию за смертельное ДТП с автобусом с рабочими

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня Тюменский районный суд вынес приговор жителю Тобольска, который спровоцировал ДТП с двумя погибшими на трассе в Тюменском районе. Водитель осужден к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Трагическая авария произошла 11 февраля 2019 года на 36-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Тоболяк с сестрой на Peugeot ехал в сторону Тюмени. В условиях тумана мужчина пошел на обгон попутной машины, не убедившись, что встречная полоса свободна.

На встречной полосе Peugeot столкнулся с Kia Cerato. От удара автомобиль Kia перегородил движение в сторону Тобольска и в него Kia врезался Datsun, а в Datsun грузовик Volvo с полуприцепом. После этого грузовик столкнулся еще с микроавтобусом Mercedes-Benz, перевозившим рабочих из Узбекистана.

В ДТП два пассажира микроавтобуса скончались на месте. Еще один иностранец получил тяжкий вред здоровью. У сестры водителя Peugeot тоже тяжкий вред здоровью.

В итоге водитель Peugeot был признан виновным по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц). Кроме назначения основного наказания суд взыскал с него в пользу вдов погибших и пострадавшего иностранца в общей сложности 750 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда. На три года он лишен права управления транспортом.