Следователи ищут жертв двух педофилов, надругавшихся над 15-летним тюменцем

11:40 17 мая 2019
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Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени продолжается расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в преступлении сексуального характера в отношении 15-летнего мальчика.

Преступление было совершено в областном центре в сентябре 2018 года. Двум мужчинам 1985 и 1996 года рождения предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении ребенка и мужеложстве по предварительному сговору.

"Следствием проверяется причастность обвиняемых к возможному совершению аналогичных преступлений", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Всем, кто пострадал от действий обвиняемых, необходимо обратиться    в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3452) 62-15-87 (телефон доверия) или 02.

Теги: педофилия , поиски
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