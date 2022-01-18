Депутаты Госдумы приняли закон о пожизненном заключении педофилов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ, усиливающие ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщается на сайте думы.

"Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество", — писал в своем Telegram-канале Председатель ГД Вячеслав Володин.

Поправки вносятся в статьи 131 ("Изнасилование") и 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). В соответствии с ними пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Председатель Думы Вячеслав Володин в своем телеграмм-канале отметил, что парламентарии продолжают рассматривать варианты ужесточения ответственности за насилие над детьми:

Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений. В этой связи мы обсуждаем введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: — проживающим с ребенком; — несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; — осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Также предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой. Эти инициативы рассмотрим на Совете Думы 7 февраля.

По действующему пока законодательству максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.

Напомним, летом 2021 году в Тюмени произошло резонансное убийство. Восьмилетняя девочка ушла из дома на ул. Судостроителей 30 июня. Поиски ребенка продолжались около полутора месяцев, но безрезультатно. 19 августа СК сообщил, что на берегу озера Оброчное найдено завернутое в пакет тело девочки. По подозрению в ее убийстве, сопряженном с изнасилованием, был арестован Виталий Бережной, на данный момент он находится в СИЗО.