В Тюмени задержали мужчину, который приставал к девочке в ТЦ

13:19 30 августа 2022
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33-летний мужчина лез обниматься, целоваться и пытался заглянуть под одежду маленькой девочке в одном из торговых центров Тюмени, видеозапись с камеры наблюдения с гневными комментариями распространяется в telegram-каналах.

По словам очевидцев, незнакомец начал приставать к ребенку, когда мать ненадолго отвлеклась. 

В региональном следкоме нашему изданию сообщили, что инцидент произошел 29 августа, 33-летний подозреваемый задержан, ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте. 

Уголовное дело заведено по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ - иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего, наказание за него - от 12 до 20 лет тюрьмы.

Теги: дети , педофилия , СКР , уголовное дело
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