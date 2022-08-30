В Тюмени задержали мужчину, который приставал к девочке в ТЦ

33-летний мужчина лез обниматься, целоваться и пытался заглянуть под одежду маленькой девочке в одном из торговых центров Тюмени, видеозапись с камеры наблюдения с гневными комментариями распространяется в telegram-каналах.

По словам очевидцев, незнакомец начал приставать к ребенку, когда мать ненадолго отвлеклась.

В региональном следкоме нашему изданию сообщили, что инцидент произошел 29 августа, 33-летний подозреваемый задержан, ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.

Уголовное дело заведено по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ - иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего, наказание за него - от 12 до 20 лет тюрьмы.