Суд отправил тюменца на 12 лет в тюрьму за интимную переписку с 6-летней девочкой

Калининский районный суд Тюмени приговорил 21-летнего тюменца к 12 годам колонии строгого режима переписку с шестилетней девочкой из Челябинской области, оценив это как иные действия сексуального характера (п "б", ч.4 ст.134 УК РФ).

В начале марта 2021 года в соцсетях молодой человек познакомился с девочкой и после непродолжительной переписки предложил ей прислать фотографии своих интимных частей тела. Девочка не только сфотографировалась обнаженной, но и снялась на видео. Затем отправила фото и видео растлителю.

Мама ребенка чистила перегруженный информацией планшет дочери, где в приложении и обнаружила "интимное кино". С большим трудом родительнице удалось выяснить, кому дочь отправила фотографии.

Женщина обратилась с заявлением в следственный комитет, где возбудили уголовное дело. К поиску развратника подключились оперативники, которые вычислили место нахождения тюменца.

По словам мамы девочки, получив в подарок планшет, дочь вначале играла в игры, а потом смотрела мультики и сюжеты на "Ютубе". Примерно в феврале 2021 года девочка попросила маму зарегистрировать ее в социальной сети "ВКонтакте", где девочку и нашел подсудимый.