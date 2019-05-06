Тюменская прокуратура потребовала закрыть руферские группы в соцсети

12:06 06 мая 2019
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Фото - https://pixabay.com

Тюменская прокуратура направила в суд иски с требованием ограничить доступ интернет-пользователей к семи группам в соцсети. Поводом стала размещенная в них информация о  руфинге - лазании по крышам. 

Руфинг относится к субкультурам городской молодежи. Как правило, цель руферов-экстремалов — несанкционированное проникновение на крыши самых сложных высотных сооружений и объектов в жилых и промышленных зонах, что опасно для жизни и здоровья.

Опубликованную в группах информацию о руфинге сотрудники прокуратуры расценили как нарушение законодательства, направленного на защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию.

Судьи с доводами согласились и требования прокуратуры удовлетворили в полном объеме -  доступ к  опасным группам заблокирован, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Теги: прокуратура , сайты , соцсети , экстремалы
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