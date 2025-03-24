Прокуратура потребовала перекрыть скважину с минводой в Голышманово

15:54 24 марта 2025
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Скважину с минеральной водой законсервируют у деревни Боровлянка Голышмановского муниципального округа по требованию природоохранной прокуратуры.  

Установлено, что из скважины глубиной 1200 метров происходил излив подземных минеральных вод на почву, в результате почва оказалась загрязнена опасными веществами. Прокуратура выявила собственников скважины и через суд обязала их скважину законсервировать.

Теги: прокуратура , термальные источники
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