Прокуратура потребовала перекрыть скважину с минводой в Голышманово

Скважину с минеральной водой законсервируют у деревни Боровлянка Голышмановского муниципального округа по требованию природоохранной прокуратуры.

Установлено, что из скважины глубиной 1200 метров происходил излив подземных минеральных вод на почву, в результате почва оказалась загрязнена опасными веществами. Прокуратура выявила собственников скважины и через суд обязала их скважину законсервировать.