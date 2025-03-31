Суд рассмотрит дело о краже 30,2 млн руб, фигурантами которого стали директор драмтеатра и его заместитель

10:30 31 марта 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Обвинительное заключение вынесено по уголовному делу в отношении замдиректора Тюменского концертно-театрального объединения, директора драмтеатра, который обвиняется обвиняется в мошенничестве, сообщила облпрокуратура. 

По версии следствия, с декабря 2021 года по май 2024 года заместитель гендиректора ТКТО, директор драмтеатра совместно со своим заместителем похитили 30,2 млн рублей путем предоставления заведомо ложных сведений о распределении прибыли от проката спектаклей между ООО "ВМ-ФЭШН" и ИП Ефимов Д.Г. с одной стороны и ТКТО, фактические расходы на прокат которых понес драмтеатр.

В ходе расследования прокурором заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых причиненного ущерба. На имущество обвиняемых наложен арест.

Теги: мошенничество , прокуратура , суд
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2025