Суд рассмотрит дело о краже 30,2 млн руб, фигурантами которого стали директор драмтеатра и его заместитель

Обвинительное заключение вынесено по уголовному делу в отношении замдиректора Тюменского концертно-театрального объединения, директора драмтеатра, который обвиняется обвиняется в мошенничестве, сообщила облпрокуратура.
По версии следствия, с декабря 2021 года по май 2024 года заместитель гендиректора ТКТО, директор драмтеатра совместно со своим заместителем похитили 30,2 млн рублей путем предоставления заведомо ложных сведений о распределении прибыли от проката спектаклей между ООО "ВМ-ФЭШН" и ИП Ефимов Д.Г. с одной стороны и ТКТО, фактические расходы на прокат которых понес драмтеатр.
В ходе расследования прокурором заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых причиненного ущерба. На имущество обвиняемых наложен арест.
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