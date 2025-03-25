Более 40 млн рублей могли не потерять тюменцы, если бы проявили бдительность

12:12 25 марта 2025
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За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 79 жителей региона, общая сумма потерянного превышает 40 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

В этот раз наиболее "щедрой" оказалась пенсионерка из села Абатское. За три месяца она перевела мошенникам 2,4 млн рублей в надежде заработать на виртуальной торговой платформе "Market", ради этого даже продала свою недвижимость.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Абатского района организован надзор за ходом и результатами расследования.

В депинформатизации Тюменской области напомнили про проект "Перезвони сам", в нем можно узнать все о схемах и полезных инструментах для борьбы с такими случаями, пройти обучающий семинар в удобном для себя очном и онлайн-формате. В частности, в созданных на реальных историях роликах рассказывают, как не потерять деньги при крупных покупках и как не стать жертвой развода на деньги - четкие инструкции и советы экспертов опубликованы на сайте проекта.

Теги: #ТО , Абатский район , мошенники , пенсионеры , прокуратура
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