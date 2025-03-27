Более 440 коррупционных преступлений выявлено в Тюменской области за 2024 год

В 2024 году в Тюменской области выявлено 442 коррупционных преступления, в том числе 219 фактов взяточничества, 87 коммерческого подкупа, 102 хищения. Основные цифры по итогам координационного совещания о противодействии коррупции опубликовала пресс-служба ведомства.
Совещание прошло под председательством прокурора региона Александра Попова с участием руководителей и должностных лиц правоохранительных органов области, территориальных прокуроров. На нем отмечено, что меры по пресечению значимых преступлений коррупционной направленности позволили активизировать антикоррупционную деятельность на протяжении последних лет, есть успешные примеры и резонансные дела, однако существуют и проблемы. Работа в данном направлении будет продолжена.
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