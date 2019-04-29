В Ишиме задержали водителя, которая сбила пешеходов и уехала

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

В Ишиме разыскали женщину, которая в нетрезвом состоянии сбила пешеходов и поспешила покинуть место ДТП.

Инцидент произошел на улице Герцена. По указанному адресу выехали сотрудники Росгвардии и обнаружили там двух девушек, одна из которых была без сознания, вторая другая получила ушибы. Один из росгвардейцев оказал доврачебную помощь пострадавшим, двое других выдвинулись на поиски водителя. Свидетели ДТП сообщили им марку и цвет машины.

В ближайшем районе правоохранители заметили схожий по описанию автомобиль. Ему перегородили дорогу, водитель была задержана. Ей оказалась 26-летняя девушка, которая, по внешним признакам, была в состоянии алкогольного опьянения. Как оказалось, ранее она уже была лишена водительских прав.