Тюменец угнал оставленную на ремонт машину

Нетрезвого мужчину на угнанном автомобиле задержали сотрудники ГИБДД на трассе Тюмень — Нижняя Тавда.

Автомобиль "ВАЗ-21102" автоинспекторы остановили на 26-м километре автодороги. Проверка на алкотестере показала, что водитель пьян. Более того, выяснилось, что автомобиль принадлежит другому человеку, а находившийся за рулем "Лады" мужчина лишен права управления транспортом.

"Машину злоумышленнику оставила знакомая на ремонт. Вечером в ходе распития спиртных напитков гражданин решил покататься, поэтому и воспользовался чужими ключами", — сообщили в пресс-службе МО МВД РФ "Тюменский".

В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.