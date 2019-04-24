В тюменской больнице вор пробрался в палату пациентки

11:48 24 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени жертвой вора стала пациентка одного из медучреждений города. Неизвестный беспрепятственно пробрался в палату к женщине и вынес ее телефон.

Инцидент в больнице произошел ночью. Мужчина свободно прошел в медучреждение, так как охранника на месте не было, и поднялся на четвертый этаж. Там он обокрал спящую 66-летнюю пациентку. Когда вор уже выходил из палаты, женщина проснулась и успела заметить злоумышленника.

Вскоре полицией был задержан 44-летний подозреваемый в краже,  ранее судимый за аналогичные преступления. Сотовый телефон вернули владелице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Теги: больница , кража
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