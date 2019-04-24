В тюменской больнице вор пробрался в палату пациентки

В Тюмени жертвой вора стала пациентка одного из медучреждений города. Неизвестный беспрепятственно пробрался в палату к женщине и вынес ее телефон.

Инцидент в больнице произошел ночью. Мужчина свободно прошел в медучреждение, так как охранника на месте не было, и поднялся на четвертый этаж. Там он обокрал спящую 66-летнюю пациентку. Когда вор уже выходил из палаты, женщина проснулась и успела заметить злоумышленника.

Вскоре полицией был задержан 44-летний подозреваемый в краже, ранее судимый за аналогичные преступления. Сотовый телефон вернули владелице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.