На 18-летнего тюменца, решившего прокатиться, завели дело за угон

11:39 17 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюменском районе по горячим следам задержали юношу, который на чужой машине уехал из поселка Боровского и бросил автомобиль в Антипино.

В тот день 18-летний тюменец выпивал со своим приятелем и решил прокатиться на чужой машине, припаркованной у соседнего дома. Юноша разбил боковое стекло и открыл машину. Как оказалось, владелица автомобиля  из-за поломки оставила ключ в замке зажигания, что упростило задачу угонщику.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение машиной без цели хищения.

Теги: пьяные водители , угон
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