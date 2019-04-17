На 18-летнего тюменца, решившего прокатиться, завели дело за угон

В Тюменском районе по горячим следам задержали юношу, который на чужой машине уехал из поселка Боровского и бросил автомобиль в Антипино.
В тот день 18-летний тюменец выпивал со своим приятелем и решил прокатиться на чужой машине, припаркованной у соседнего дома. Юноша разбил боковое стекло и открыл машину. Как оказалось, владелица автомобиля из-за поломки оставила ключ в замке зажигания, что упростило задачу угонщику.
В отношении тюменца возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение машиной без цели хищения.
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