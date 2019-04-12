В Тобольске ученица автошколы сбила трех подростков

ДТП с участием нескольких пешеходов произошло вчера, 11 апреля, в пять вечера в подгорной части Тобольска.
У жилого дома №137 по улице Ленина курсант автошколы "ДОСААФ Тобольск" на Skoda Octavia не справилась с управлением и допустила наезд на трех подростков 15 и 16 лет, находившихся на обочине справа.
Пешеходы получили травмы различной степени тяжести, одна девушка была госпитализирована. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в Госавтоинспекции Тобольска.
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